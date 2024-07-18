ВСУ применили против российской армии химическое оружие

Вооруженные силы Украины применили химическое оружие против российской армии, Москва передает соответствующие данные по линии организации по запрещению химического оружия, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Надо разделять вопрос применения отравляющих веществ, что, безусловно, фиксируется нами в действиях ВСУ, и соответствующая информация передается по профильным для этого каналам», — пояснил дипломат в комментарии телеканалу «Звезда».

По словам Рябкова, российскими военными собран «исчерпывающий» материал, показывающий всю глубину взаимодействия Вашингтона и Киева в этой сфере. Речь идет о мероприятиях в нарушении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

В частности, Москва считает, что при поддержке США на Украине создавались компоненты биологического оружия. При этом официальные Киев и Вашингтон российские обвинения отвергают.