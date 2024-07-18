НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ применили против российской армии химическое оружие

Источник:
ТАСС
493 9

Вооруженные силы Украины применили химическое оружие против российской армии, Москва передает соответствующие данные по линии организации по запрещению химического оружия, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Надо разделять вопрос применения отравляющих веществ, что, безусловно, фиксируется нами в действиях ВСУ, и соответствующая информация передается по профильным для этого каналам», — пояснил дипломат в комментарии телеканалу «Звезда».

По словам Рябкова, российскими военными собран «исчерпывающий» материал, показывающий всю глубину взаимодействия Вашингтона и Киева в этой сфере. Речь идет о мероприятиях в нарушении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

В частности, Москва считает, что при поддержке США на Украине создавались компоненты биологического оружия. При этом официальные Киев и Вашингтон российские обвинения отвергают.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Зеленский задумал обвинить Россию в срыве переговоров
Лавров заявил о навязывании России «формулы Зеленского»
Россия и Украина обменялись военнопленными
Самолет британских ВВС заметили возле Харькова
смотреть все
Оборона #Конфликты #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Покушение совершено на Дональда Трампа. ВИДЕО
Показан прототип российской игровой консоли. ВИДЕО
Инженер NASA заявил о давно найденных следах жизни на Марсе
Кремль прокомментировал расправу «Азова» над российским бойцом
Обсуждение (9)
Картина дня
ВСУ признали свой разгром в Крынках
Зеленский задумал обвинить Россию в срыве переговоров
Байден подхватил коронавирус
Власти потребовали обосновать рост цен на бензин АИ‑95
О самом главном
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

DEMON01

Ну если уже и этот говорит о цифровом рубле ,значит будут обдирать народ основательно.

GammiPluh

Очередная пиар акция закончилась трагедией

mosquito__2010

У них всегда всё как по маслу ) Исключительная нация веть