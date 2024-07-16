Разгадан секрет невкусной космической еды

Австралийские ученые выяснили, почему в космосе пища начинает казаться пресной, из-за чего становится трудно употреблять даже привычные продукты.

Исследователи проверили, как меняется восприятие запахов экстрактов ванили и миндаля, а также эфирного масла лимона при перемещении с Земли в имитацию условий Международной космической станции.

Оказалось, что за изменение восприятия пищи в конкретном случае отвечает особое сладкое химическое вещество в ароматах ванили и миндаля, называемое бензальдегидом, говорится в статье ученых, опубликованной изданием International Journal of Food Science & Technology.

Ощущение ароматов меняется под действием пространственного восприятия. Также роль играет эффект смещения жидкости в организме из-за невесомости, что приводит к отеку лица и заложенности носа. Это тоже сказывается на обонянии и вкусе.

Такие признаки возникают уже через несколько недель пребывания на борту МКС, в результате вкус пищи меняется в худшую сторону. Исследователи надеются, что их открытие позволит улучшить питание участников будущих космических миссий.