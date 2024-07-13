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Работающим россиянам с детьми ввели 13-ю зарплату

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим россиянам, имеющим двух и более детей. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Выплату смогут получать граждане России, чей среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства. Также они должны постоянно проживать на территории страны и являться налоговыми резидентами РФ.

Речь идет не только о родителях, но и об усыновителях, опекунах и попечителях с детьми в возрасте до 18 лет и детьми-студентами в возрасте до 23 лет. При этом у них не должно быть задолженности по уплате алиментов.

Размер выплаты будет представлять собой разницу между полной суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке шесть процентов.

Это означает, что семья сможет вернуть себе по итогам года разницу между 13% и 6% налога. Ранее Минфин сравнил такую выплату с 13-й зарплатой. Ее будут перечислять на счет заявителя, открытый в российском банке.

Заявление о назначении выплаты можно будет подать в территориальный орган Соцфонда с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Типичный хохол западного образца это конечно уникальный случай для психиатрии

corrector

Если в мире есть диктатор, СШП приходит и уничтожает его, потому что диктатор в мире должен быть...

mosquito__2010

У них у власти в принципе одни шутники, таков дресс код. На лям жмуров уже нашутили, клоуны такие.

-Керя-

Самоходный дед лицо сегодняшнего хаоса...