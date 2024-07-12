Байден назвал Путина «президентом Украины»

Президент США Джо Байден, выступая на саммите НАТО в Вашингтоне, представил главу Украины Владимира Зеленский «президентом Путиным».

«А теперь я хочу дать слово президенту Украины… Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден. Эту фразу тут же разнесли ведущие американские телеканалы.

Газета The New York Times посчитала эту оплошность главы Белого дома «несвоевременной», так как именно сейчас демократы анализируют его способность продолжать предвыборную кампанию.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что несколько ближайших советников Байдена уверены в том, что он полностью потерял шансы на переизбрание.