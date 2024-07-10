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Госдума одобрила новые штрафы для самокатчиков

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах для пользователей электросамокатов, нарушающих ПДД.

Ответственность вводится за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, тротуарам, оставление места ДТП, за пьяное вождение и отказ от прохождения медосвидетельствования.

Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей 12.8.1, устанавливающей штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей за управление средствами индивидуальной мобильности в состоянии опьянения.

За оставление самокатчиком места ДТП с его участием предлагается наказывать штрафом в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, если такое нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

Другие нарушения

За превышение установленной скорости движения предлагается ввести штраф от 500 до 800 рублей, если превышение скорости составило от 5 до 10 километров в час, от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей — за превышение скорости на величину от 10 до 15 километров в час.

За превышение скорости на 15-20 километров в час штраф должен составить 3 тысяч до 3,5 тысячи рублей. Если скорость превышена более чем на 20 километров в час, штраф может составить от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.

Наказание в виде штрафа в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей может быть введено в случаях, когда нарушены правила перевозки людей, в том числе за езду вдвоем на одном электросамокате. За перевозку детей в этом случае штраф может составить 5 тысяч рублей.

Езда на электросамокате массой более 35 килограммов по пешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам грозит нарушителю штрафом в размере от 3 тысяч до 3,5 тысячи рублей.

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