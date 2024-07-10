Пик солнечной активности придется на 2024‑2025 года

Пик активности Солнца в текущем 11-летнем цикле ожидается в 2024 или 2025 годах, говорится в обзоре Росгидромет о состоянии и загрязнении окружающей среды.

«Максимум солнечной активности ожидается не ранее 2024 года или 2025 года, поэтому у солнечного цикла есть достаточно времени, чтобы усилиться еще больше, увеличивая количество и интенсивность рентгеновских вспышек, геомагнитных бурь и полярных сияний, в том числе и на средних широтах», — приводит ТАСС обзор Росгидромета.

В 2023 году интегральная солнечная активность в течение девяти суток соответствовала «высокому» уровню, в течение 324 суток — «умеренному», а в течение 32 суток — «низкому» уровню.

Для сравнения в 2022 году интегральная солнечная активность в течение 187 суток соответствовала «умеренному» уровню, в течение 178 суток — «низкому» уровню.