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Байден пообещал больше спать и меньше работать

Источник:
CNN
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Президент США Джо Байден после провала на теледебатах с Дональдом Трампом на встрече с губернаторами-демократами пообещал больше времени уделять своему отдыху, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Байден заверил, что отныне «будет больше спать и меньше работать». Он решил отказаться мероприятий после 20.00. Такой график, по его словам, позволит ему сохранить силы предвыборной гонки, из которой он выходить не намерен.

По информации телеканала CNN, эти слова Байдена оставили нескольких губернаторов «разочарованными».

Ранее президент США объяснил свое неудачное выступление на дебатах переутомлением после серии крупных зарубежных поездок. Первоначально предвыборный штаб главы Байдена заявлял, что неуспех на дебатах был связан с простудой.

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Политика #Мир #Курьезы
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Топ комментариев

velam

А сейчас они типо не бьют американскими ракетами по России.

Денис Седельников

У штатов агония! США приходит плавный триндец, медленно но методично...

nicollaich

Накануне выборов в святых сышыа звучит грозно.

pepelmetal

Каждый удар по России, увеличивает время отключения электричества наукраине