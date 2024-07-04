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Байдена обследовали врачи после дебатов с Трампом

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден прошел медицинское обследование после неудачного выступления на теледебатах с Дональдом Трампом. Об этом американский лидер рассказал во время закрытой встречи с губернаторами-демократами в Белом доме.

Встреча вечером 3 июля была «вызвана растущими опасениями о здоровье президента и его политической жизнеспособности», пишет издание Politico. В ней участвовали более 20 губернаторов.

В ходе встречи один из губернаторов поинтересовался у Джо Байдена, как тот себя чувствует. В ответ американский президент сказал, что прошел медицинское обследование после дебатов и чувствует себя хорошо.

Во время встречи президент повторил свое обещание о том, что его не смогут вытеснить из предвыборной гонки. Он также полностью взял на себя ответственность за провальное выступление на дебатах.

Дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на 28 июня. По итогам опроса телеканала CNN, 67% телезрителей сочли, что победил Трамп. После дебатов спонсоры кампании Джо Байдена попросили действующего президента выйти из предвыборной гонки.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

nicollaich

Накануне выборов в святых сышыа звучит грозно.

nicollaich

ПупНачальницы сейчас придэ и распедале, шо это усё брехня.

mosquito__2010

тцкашники ... они искренне и честно объясняют философию западного мира украинцам и наглядно показывают...

1voland1

Так ты же первый цеивропеиц,спроси у себя.