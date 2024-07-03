Lada Vesta получила новый цвет

АвтоВАЗ начала доставлять дилерам Lada Vesta в новом цвете «Кориандр», клиенты уже могут их приобрести.

Фотографию Lada Vesta SW, покрашенную в новый цвет, опубликовал инсайдерский паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте». В сообщении отмечается, что такие автомобили в наличии только у части дилеров.

Металлизированная эмаль «Кориандр» (золотисто-коричневый) уже использовалась для покраски Lada Vesta, однако после начала спецоперации на Украине выпуск автомобилей в таком оттенке был остановлен.

Примечательно, что возвращение этого цвета было анонсировано автозаводом еще в январе, однако светло-коричневые машины появились у дилеров только сейчас. До недавнего времени Vesta красили только в белый «Ледниковый», черный «Пантера» и светло-серый «Платина».