Расследован инцидент о пытавшемся сжечь хозяина китайском кроссовере

Компания GAC Motor Rus завершила расследование случая, когда кроссовер GAC GS8 загорелся на трассе М-12.

Инцидент произошел в начале мая. Владелец автомобиля рассказывал, что кроссовер вспыхнул при повороте на заправку. Из-под капота повалил дым, загорелась водительская дверь. Водитель не смог быстро выбраться из-за заевшего ремня безопасности и получил ожоги.

Экспертиза показала, что источник возгорания находился в области каталитического нейтрализатора — одной из наиболее нагреваемых частей автомобиля, где были обнаружены следы сгоревших посторонних предметов, говорится в сообщении компании.

Инженеры проверили топливные магистрали, электрические цепи, детали топливной и электрической системы и не обнаружили никаких признаков производственного дефекта, который мог бы привести к возгоранию.