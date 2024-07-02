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Расследован инцидент о пытавшемся сжечь хозяина китайском кроссовере

Источник:
Sibnet.ru
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GAC GS8
Фото: © GAC

Компания GAC Motor Rus завершила расследование случая, когда кроссовер GAC GS8 загорелся на трассе М-12.

Инцидент произошел в начале мая. Владелец автомобиля рассказывал, что кроссовер вспыхнул при повороте на заправку. Из-под капота повалил дым, загорелась водительская дверь. Водитель не смог быстро выбраться из-за заевшего ремня безопасности и получил ожоги.

Экспертиза показала, что источник возгорания находился в области каталитического нейтрализатора — одной из наиболее нагреваемых частей автомобиля, где были обнаружены следы сгоревших посторонних предметов, говорится в сообщении компании.

Инженеры проверили топливные магистрали, электрические цепи, детали топливной и электрической системы и не обнаружили никаких признаков производственного дефекта, который мог бы привести к возгоранию.

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ЧП #Происшествия #Автопром
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Топ комментариев

Asd10

Дело, Саша, не в этом. За всю свою незалежную историю Украина доказала только одно - никакие написаные...

Kukuh88

Ну, исходя из того, чем в итоге вылилась эта зерновая сделка - любые договоренности в этом виде пустая...

GammiPluh

такое без смеха на камеру трудно произнести, а так бы могли

Asd10

В деле переговоров гибкость нужна. А Зеленский на американский шампур насажен.