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Сотрудница полиции уволилась из-за видео о низкой зарплате

Источник:
Sibnet.ru
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Ольга Гайдукова
Фото: © @olka.che_

Сотрудница полиции из Ростовской области Ольга Гайдукова уволилась из-за видео в соцсети про низкую зарплату.

Участковая опубликовала видео «Как, по мнению начальника, я должна реагировать на свою зп». В нем девушка в форме открывает рот под слова: «Б…! Е…, сорокет, н…!» На фоне играет песня «Прекрасное далеко».

Ролик стал популярным, набрав более 1 миллиона просмотров. Тогда Гайдукову вызвало начальство и предложило удалить видео или весь аккаунт, но она отказалась.

«Тогда мне предложили написать (заявление об увольнении) по собственному (желанию), я согласилась. Меня никто не заставлял, не запугивал и не принуждал», — рассказала девушка изданию 161.ru.

По ее словам, ролик про зарплату был «шуткой», в нем использовалась «популярная озвучка». В действительности зарплата была «немного больше», призналась девушка.

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Жизнь #Силовые структуры
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