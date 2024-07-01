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Тарифы на коммуналку вырастут в среднем на 500 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Тарифы на коммунальные услуги выросли в России с 1 июля. В среднем размер платы вырастет на 500-550 рублей, спрогнозировало Минэкономразвития.

Тарифы повысятся неравномерно: в каждом регионе установлен свой размер. Больше всего — на 15%— тарифы вырастут в Забайкальском крае, меньше всего — на 4%— в Хакасии.

Утвержденные пределы, до которых регионы могут повысить коммунальные тарифы, будут действовать минимум три года.

«Региональные власти вправе самостоятельно либо увеличивать, либо уменьшать эти значения и предоставлять субсидии отдельным категориям граждан, опираясь на фактического состояние жизнеобеспечивающий инфраструктуры и возможности собственных бюджетов», — сказал «Парламентской газете» зампред Комитета по энергетике Юрий Станкевич.

Что еще подорожает с 1 июля

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