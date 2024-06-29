Жизнь в России станет дороже

Жить в России станет дороже с 1 июля. Вырастут тарифы ЖКХ в среднем на 10%, изменятся цены на водку и другой крепкий алкоголь, подорожает ряд госпошлин.

При этом кредиты станут менее доступными, программа льготной ипотеки прекращает действовать.

Рост коммуналки

Впервые с 2022 года будут проиндексированы тарифы на коммунальные услуги — теплоснабжение, воду, газ и электроэнергию.

Тарифы повысятся на 4-15%, в зависимости от региона. Например, в Забайкалье они вырастут на 15%, в Омской области — на 14%, а в Хакасии в среднем на 4%. В Москве — на 11%, в Кемеровской и Новосибирской области — на 9,6% и 9,5% соответственно.

Исключение сделано для жителей Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов объявил, что в связи с ростом городского бюджета плановое повышение тарифов проводиться не будет.

Водка и другой алкоголь

С 1 июля вводятся новые минимальные цены розничной продажи крепкого алкоголя. Например, пол-литра водки подорожает с 281 до 299 рублей, коньяка — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей.

Магазины и производители не смогут устанавливать цены на алкоголь (0,5 литра) ниже этих значений, с учетом НДС.

Минфин пояснил, что увеличение в этом году минимальных цен на коньяк, бреди, водку и ликероводочные изделия связано не только с инфляцией, но и с повышением акциза и ростом затрат на производство алкогольной продукции. Также негативное влияние на отрасль оказал рост курса доллара к рублю и удорожание логистики.

Загранпаспорт

С 1 июля повышается пошлина за выдачу загранпаспорта нового образца (с электронным чипом). Взрослый заплатит за документ 6 тысяч рублей вместо 5 тысяч. Загран для ребенка до 14 лет будет стоить 3,5 тысячи рублей.

Подорожает ряд других государственных пошлин:

регистрация по месту жительства обойдется в 420 рублей (ранее 350 рублей),

приглашение на въезд в Россию иностранца — 960 рублей (вместо 800 рублей),

разрешение на привлечение иностранца к работе — 12 тысяч рублей (ранее 10 тысяч).

Самому иностранцу разрешение на работу будет стоить на 700 рублей дороже и составит 4,2 тысячи рублей. Оформление вида на жительство подорожает до 6 тысяч рублей, гражданства — до 4,2 тысячи рублей, продление визы — до 1,9 тысячи рублей.

Отмена льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки, с которой можно было купить квартиру в новостройке под 8% годовых, прекращает действовать с 1 июля.

Она действовала с 2020 года и была востребована. В 2023 году банки выдали 417,8 тысячи льготных кредитов. Но высокий спрос на эту ипотеку разгонял цены на новостройки и увеличивал ценовой разрыв между «первичкой» и «вторичкой», отмечали в Центробанке.

Рыночные ставки по ипотеке в крупных банках начинаются сейчас от 17%, полная стоимость кредита со всеми страховками составляет 19-22% годовых.

Недоступные автокредиты

Менее доступными станут автокредиты. С 1 июля начнут действовать повышенные надбавки к коэффициентам риска для клиентов с высоким показателем долговой нагрузки.

«Ожидается, что финансовые организации станут предоставлять меньше автокредитов заемщикам с уже достаточно высокой долговой нагрузкой. К ним мы относим тех, у кого на платежи уходит более половины дохода», — заявили в Банке России.

Новые требования вынудят банки поднимать ставки на 1,5-2 процентных пункта, спрогнозировала ассоциация «Российские автомобильные дилеры». Машины с пробегом можно будет купить в кредит по ставке 22-27%, новые авто — 19-24%.