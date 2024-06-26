Госпошлина за развод вырастет в восемь раз

Минфин предложил увеличить госпошлину за расторжение брака в восемь раз — до 5 тысяч рублей.

Предложения по увеличению ряда госпошлин вошли в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой, сообщает РБК со ссылкой на документ.

За расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 рублей до 5 тысяч рублей.

За государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени, — с 1,6 тысячи рублей до 5 тысяч рублей.

Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.