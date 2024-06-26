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Госпошлина за развод вырастет в восемь раз

Источник:
Sibnet.ru
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Минфин предложил увеличить госпошлину за расторжение брака в восемь раз — до 5 тысяч рублей.

Предложения по увеличению ряда госпошлин вошли в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой, сообщает РБК со ссылкой на документ.

За расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 рублей до 5 тысяч рублей.

За государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени, — с 1,6 тысячи рублей до 5 тысяч рублей.

Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года.

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Uynachalnica

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nicollaich

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