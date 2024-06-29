Новосибирцу дважды крупно повезло за один тираж лотереи

Стример из Новосибирска Олег Тиханов дважды за тираж выиграл в лотерею «Большое Спортлото» — сумма составила почти 4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба «Столото».

Новосибирец в апреле приобрел несколько билетов на 1435-й тираж лотереи «Большое Спортлото» в мобильном приложении «Столото». По итогам розыгрыша сразу два лотерейных билета оказались с крупными выигрышами: почти 3,9 миллиона рублей по одному билету и почти 95 тысяч рублей — по второму.

«О победе я узнал ночью. От этой мысли переполняли чувства, хотел закричать от радости, но побоялся разбудить жену и соседей. Только спустя час после розыгрыша я начал осознавать, что это шанс один на миллион, и он достался именно мне. Я не спал до утра», — вспомнил эмоции победитель.

Мужчина планирует потратить средства на покупку квартиры в Новосибирске. Он видеоблогер и стример, ведет онлайн-трансляции с обзорами на видеоигры. В свободное время занимается фитнесом.