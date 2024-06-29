НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новосибирцу дважды крупно повезло за один тираж лотереи

Источник:
Sibnet.ru
323 1
Победитель лотереи «Большое Спортлото» из Новосибирска
Фото: © «Столото»

Стример из Новосибирска Олег Тиханов дважды за тираж выиграл в лотерею «Большое Спортлото» — сумма составила почти 4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба «Столото».

Новосибирец в апреле приобрел несколько билетов на 1435-й тираж лотереи «Большое Спортлото» в мобильном приложении «Столото». По итогам розыгрыша сразу два лотерейных билета оказались с крупными выигрышами: почти 3,9 миллиона рублей по одному билету и почти 95 тысяч рублей — по второму.

«О победе я узнал ночью. От этой мысли переполняли чувства, хотел закричать от радости, но побоялся разбудить жену и соседей. Только спустя час после розыгрыша я начал осознавать, что это шанс один на миллион, и он достался именно мне. Я не спал до утра», — вспомнил эмоции победитель.

Мужчина планирует потратить средства на покупку квартиры в Новосибирске. Он видеоблогер и стример, ведет онлайн-трансляции с обзорами на видеоигры. В свободное время занимается фитнесом.

Еще по теме
Жизнь в России станет дороже
Киев признал уход 40% экономики Украины в тень
Работающим пенсионерам вернули индексацию и справедливость
Лавров заявил о крахе репутации доллара
смотреть все
Жизнь #Деньги #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Подсчитана стоимость владения китайским электрокаром Zeekr 001
Пентагон высказался по поводу удара Киева по Севастополю
Путин заявил о возможности остановить конфликт на Украине
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин назвал «упущение» на посту президента
Второй тур выборов президента будет в Иране
Байден признал, что не так хорош на дебатах
Глава СК Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
54
Около 10 тысяч мигрантов уехали воевать за Россию в зону СВО
44
Кремль отреагировал на слова Кадырова о мести террористам
43
Жизнь в России станет дороже
39
Путин заявил о возможности остановить конфликт на Украине
38
Shaman прокомментировал включение в санкционный список ЕС