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Пенисы российских мужчин стали длиннее

Источник:
Sibnet.ru
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Пенисы жителей России за два года увеличились в длине, средний размер достиг 14,1 сантиметра, свидетельствуют данные интернет-аптеки NowPatient.

Средняя длина российского пениса при эрекции, составлявшая в 2022 году 13,2 сантиметра, к 2024 году достигла 14,1 сантиметра, приводит DailyMail данные NowPatient. Аналитики компании сопоставили данные исследований разных лет.

Пенисы стали длиннее у мужчин из Венесуэлы, Конго, Нигерии, Новой Зеландии, Колумбии, Судана, Великобритании, Австралии и Польши. Первое место по этому показателю заняли венесуэльцы, чьи органы выросли на 27%.

В некоторых странах пенисы наоборот укоротились. Сильнее всех пострадали итальянцы, их размеры уменьшились на 18,5% — с 15,3 сантиметра до 12,5 сантиметра. Также не повезло мужчинам из Северной Кореи, Таиланда, Гондураса, Сальвадора, Египта, Вьетнама, Канады, Грузии и Боливии.

Исследования, на которых базируются расчеты, могли использовать разные методы измерения и непроверенные данные. Возможно, роль сыграл возраст опрошенных мужчин.

«Пенисы укорачиваются, когда мужчины становятся старше из-за увеличения жировых отложений и увеличения размера простаты, «втягивающих» орган обратно в тело», — прокомментировал изданию уролог Ричард Вини.

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