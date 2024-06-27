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Братья Андреасяны снимут фильм «Постучись в мою Тверь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Новости кинопроизводства»

Братья Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян стали продюсерами романтической комедии «Постучись в мою Тверь». 

В центре сюжета — противостояние фермера Сергея и городской бизнес-леди Алиса хочет заполучить земли, которые принадлежат Сергею, но тот не поддается ни женским чарам, ни уловкам. Героиня не намерена уступать и решает идти до конца, преодолевая трудности деревенской жизни.

В актерском составе задействованы Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарева, Николай Козак, Андрей Свиридов, Дмитрий Власкин, Алексей Гаврилов и Павел Комаров, сообщается в телеграм-канале «Новости кинопроизводства».

Фильм «Постучись в мою Тверь» покажут в кинотеатрах, премьера намечена на 14 ноября.

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Культгид #Кинематограф
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