Братья Андреасяны снимут фильм «Постучись в мою Тверь»

Фото: © телеграм-канал «Новости кинопроизводства»
Братья Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян стали продюсерами романтической комедии «Постучись в мою Тверь».
В центре сюжета — противостояние фермера Сергея и городской бизнес-леди Алиса хочет заполучить земли, которые принадлежат Сергею, но тот не поддается ни женским чарам, ни уловкам. Героиня не намерена уступать и решает идти до конца, преодолевая трудности деревенской жизни.
В актерском составе задействованы Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарева, Николай Козак, Андрей Свиридов, Дмитрий Власкин, Алексей Гаврилов и Павел Комаров, сообщается в телеграм-канале «Новости кинопроизводства».
Фильм «Постучись в мою Тверь» покажут в кинотеатрах, премьера намечена на 14 ноября.