Братья Андреасяны снимут фильм «Постучись в мою Тверь»

Братья Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян стали продюсерами романтической комедии «Постучись в мою Тверь».

В центре сюжета — противостояние фермера Сергея и городской бизнес-леди Алиса хочет заполучить земли, которые принадлежат Сергею, но тот не поддается ни женским чарам, ни уловкам. Героиня не намерена уступать и решает идти до конца, преодолевая трудности деревенской жизни.

В актерском составе задействованы Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарева, Николай Козак, Андрей Свиридов, Дмитрий Власкин, Алексей Гаврилов и Павел Комаров, сообщается в телеграм-канале «Новости кинопроизводства».

Фильм «Постучись в мою Тверь» покажут в кинотеатрах, премьера намечена на 14 ноября.