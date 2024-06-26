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Лавров заявил о крахе репутации доллара

Источник:
ТАСС
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Доллар потерял свою репутацию в мире, и слова экс-президента США Дональда Трампа на этот счет очень показательны и справедливы, заявил на «Примаковских чтениях» глава МИД России Сергей Лавров.

«Насчет дедолларизации говорилось уже столь много, я не хочу повторяться, но доллар свою репутацию уронил. И это, кстати, подметил в одном из своих недавних выступлений Дональд Трамп, который обвинил администрацию Байдена в том, что она разрушила веру в то, на чем основано американское доминирование в мире», — цитирует ТАСС Лаврова.

По словам министра иностранных дел России, это «очень показательно, очень откровенно».

Ранее на «Примаковских чтениях» Лавров отметил, Вашингтон не сумеет удержать гегемонию в мире, хотя, вероятно, останется одним из мировых центров. Но правящая элита США все еще верит в иллюзорную американскую исключительность, добавил он.

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