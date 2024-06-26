Гравитационные волны обнаружили у красного пятна на Юпитере

Планетологи обнаружили свидетельства того, что в районе Большого красного пятна Юпитера возникают возмущения, порождаемые атмосферными гравитационными волнами.

Ученые впервые изучили окрестности Большого красного пятна Юпитера при помощи орбитального телескопа James Webb (JWST). Неожиданно выяснилось, что верхние слои атмосферы планеты в окрестностях пятна устроены значительно сложнее, чем предпологалось ранее.

«Атмосферные гравитационные волны, похожие по своим свойствам на морские волны, бьющиеся о берег, способны оказывать существенное влияние на структуру верхней атмосферы Юпитера», — приводит ТАСС слова планетолога из университета Лестера Хенрика Мелина.

Он пояснил, что гравитационные волны зарождаются на большой глубине в турбулентных нижних слоях атмосферы в окрестностях Большого красного пятна, откуда они поднимаются и влияют на структуру и свечение верхних прослоек Юпитера.