Украинский эксперт пообещал генеральное сражение в зоне СВО

Ключевое сражение начнется летом в зоне специальной операции, после которого Россия и Украина могут выйти на переговорный трек, заявил экс-полковник СБУ Олег Стариков.

«В августе-сентябре <…> будет какое-то военное событие. Я это называю генеральным сражением, которое приведет к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров», — цитирует РИА Новости Старикова.

По его словам, для предстоящего столкновения Запад готовит авиагруппу ВСУ, которая будет пытаться противостоять разрушительным для украинских укрепрайонов ударам российских управляемых авиабомб.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Украина только в мае потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения.