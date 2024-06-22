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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Описан механизм вербовки обвиняемых на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники ФСБ, МЧС, МВД, таможни и даже судебные приставы занялись вербовкой подозреваемых и обвиняемых в воинские части, участвующие в специальной военной операции.

Представители ведомств при расследовании уголовных дел обязаны разъяснять подозреваемым и обвиняемым в возрасте от 18 до 65 лет то, что они имеют право заключить контракт с Минобороны и получить гарантированное законом освобождение от уголовной ответственности, пишет «Коммерсантъ».

Если фигурант соглашается на армейскую альтернативу, данные рекрута направляются в ближайший военкомат. Главные требования к кандидату — подходящий возраст и физическое состояние. Затем подписывается контракт.

Уголовное дело прекращают, если человек получит госнаграду, умрет или получит инвалидность на фронте.

Па данным адвоката Александра Почуева, фигурантов уголовных дел часто отправляют штурмовиками в подразделения «Шторм».

Согласно изменениям, принятым весной этого года в Уголовном (УК) и Уголовно-процессуальном (УПК) кодексах, на военную службу могут привлекаться обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов уголовных дел террористической направленности, дел, связанных с госизменой или шпионажем, а также педофилов.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Силовые структуры #Армия #Военная политика
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