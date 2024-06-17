Самые возрастные пилоты во время кругосветки приземлились в Толмачево

Пилоты Боб Бейтс и Барри Пейн, совершающие кругосветное путешествие, сделали остановку в Толмачево, сообщила пресс-служба аэропорта. Экипаж удивляет возрастом.

Бейтсу 84 года, а Пейну 77 лет. Это самый возрастной экипаж, когда-либо совершавший кругосветное путешествие на воздушном судне авиации общего назначения.

Пилоты управляют самолетом Piper PA-24. Их летный стаж на двоих составляет 105 лет.

Кругосветка Бейтса и Пейна стартовала из Новой Зеландии в начале июня. Их маршрут проходит через Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Самара, Казань, Москва, Новгород, Санкт-Петербург.

Далее самолет преодолеет территорию Европы и США, а спустя три месяца пилоты вновь полетят над Россией через Камчатку и Сахалин.