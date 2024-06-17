НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Самые возрастные пилоты во время кругосветки приземлились в Толмачево

Источник:
Sibnet.ru
409 3
Совершающие кругосветное путешествие пилоты Боб Бейтс и Барри Пейн в аэропорту Толмачево
Фото: © пресс-служба аэропорта Толмачево

Пилоты Боб Бейтс и Барри Пейн, совершающие кругосветное путешествие, сделали остановку в Толмачево, сообщила пресс-служба аэропорта. Экипаж удивляет возрастом.

Бейтсу 84 года, а Пейну 77 лет. Это самый возрастной экипаж, когда-либо совершавший кругосветное путешествие на воздушном судне авиации общего назначения.

Пилоты управляют самолетом Piper PA-24. Их летный стаж на двоих составляет 105 лет.

Кругосветка Бейтса и Пейна стартовала из Новой Зеландии в начале июня. Их маршрут проходит через Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Самара, Казань, Москва, Новгород, Санкт-Петербург.

Далее самолет преодолеет территорию Европы и США, а спустя три месяца пилоты вновь полетят над Россией через Камчатку и Сахалин.

Еще по теме
Преображение мужчины после пластической операции удивило Сеть
Установлен мировой рекорд по скорости набора текста носом
Умер знаменитый исследователь Арктики Артур Чилингаров
Гигантская надпись «Сталин» появилась в Иркутской области
смотреть все
Жизнь #О людях #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией
Российские магазины электроники остановили продажи
Зеленский оценил мирную инициативу Путина
Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ России у Кубы
Обсуждение (3)
Картина дня
Кремль заявил об ухудшении положения Украины на фронте
Обама увел со сцены застывшего Байдена
НАТО приведет ядерное оружие в боеготовность
Глава АвтоВАЗа обозначил предназначение Lada Iskra
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Как вести себя с бывшим: типовые ошибки
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
50
Путин назвал условие для начала переговоров с Украиной
32
Зеленский оценил мирную инициативу Путина
26
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией
26
Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ России у Кубы
25
Украинских солдат подсадили на энергетические напитки