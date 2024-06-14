Саммит в Швейцарии: шаг к миру или попытка «прогнуть» Россию

Стартующий в Швейцарии 15 июня мирный саммит планировался событием вселенского масштаба. 160 государств, по задумке Киева, должны были принять на нем «формулу мира Зеленского». России, которую туда не звали, отводилась роль смиренного исполнителя воли мирового сообщества. Но что-то пошло не так.

Главы государств, среди которых лидеры западных стран, Китая, Индии, Латинской Америки, Азии, Африки, рассаживаются за огромных круглым столом. Они слушают речь президента Украины Владимира Зеленского. Они единодушно принимают его формулу мира. России не остается ничего, как принять ее, иначе — роль вечного изгоя и аутсайдера.

Именно так представляли саммит украинские власти. Сомнений в позиции Запада у Киева не было. Главную роль в мероприятия должны были сыграть лидеры Глобального Юга и Востока, прежде всего Китая. Зеленский надеялся перетянуть на свою сторону страны, занявшие нейтральную сторону в конфликте.

Изъяном концепции саммита стало отсутствие России. В мирных переговорах всегда участвуют две стороны, иначе это не переговоры, а полная и безоговорочная капитуляции (как с Германией в мае 1945-го). При этом Москву никак нельзя назвать проигравшей стороной.

На обстоятельство особое внимание обратил председатель КНР Си Цзиньпин. Китай вышел с инициативой о мирных переговорах с равноправным участием двух сторон. С этого момента план «саммита мира» фактически рассыпался.

Кто не приедет

Ссылаясь на бессмысленность мирного процесса без участия России, на саммит отказался ехать Китай. Зеленский в ответ недипломатично назвал Пекин «инструментом в руках Путина» и «сторонником войны».

Затем удар в спину Киеву нанес его главный покровитель — США. Президент Джо Байден предпочел поездке в Швейцарию участие в акции по сбору средств на свою избирательную кампанию. Зеленский нахамил и ему, назвав поступок главы Белого дома «не очень сильным решением».

От участия в саммите отказались президенты Бразилии и ЮАР Луиса Инасиу Лула да Силвы и Сирил Рамафоса. От прямого ответа на вопрос о поездке в Швейцарию увильнул премьер Индии Нарендра Моди. Зеленский отправился в Саудовскую Аравию, чтобы лично уговорить наследного принца Мухаммеда бен Салмана аль Сауда посетить мероприятие. Принц отказал.

Не принял приглашение ближайший сосед США — Мексика. МИД страны заявил, что Мехико выступает за мир и поэтому «ожидает, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта».

В последний момент выяснилось, что на саммит не приедет и генеральный секретарь ООН Антонину Гутерреш. «У меня уже было кое-что запланировано на эти дни», — заявил он журналистам.

Кто приедет

Из 160 приглашенных стран почти 90 стран подтвердили участие в мирном саммите по Украине, сообщила президент Швейцарии Виола Амхерд. По ее словам, большинство стран будут представлены на уровне глав государств и правительств.

Ожидается, что в конференции примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. США будут представлены вице-президентом Камалой Харрис и советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Также стало известно, что Австралию на саммите представит министр по делам инвалидов, а Новую Зеландию — глава министерства исправительных учреждений.

Формула Зеленского

Многие страны отпугнула формула мира президента Украины, которая должна была стать основой итоговой резолюции саммита. По сути, она призывает к капитуляции России, что совершенно не соответствует реалиям на линии фронта.

Основные положения формулы мир Зеленского:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду (уничтожение флоры и фауны);

недопущение эскалации;

фиксация окончания конфликта.

Американские власти, понимая нереализуемость этой формулы, вынудили Украину ее сократить. Для этого, как пишут западные СМИ, в Киев специально приезжал Энтони Блинкен. В итоге вместо десяти на саммит вынесли только три пункта:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных.

Таким образом, амбициозный план по принуждению России к капитуляции трансформировался в программу моральной поддержки Украины.

Позиция России

Президент Владимир Путин заявил, что цель встречи в Швейцарии очевидна. «Собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что все со всеми согласовано, а потом предъявить России это как решенный вопрос, как ультиматум», — заявил он, отметив: «Такого развития событий не будет».

#Военная политика Почему Россия еще не разгромила Украину

Глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит «междусобойчиком», где «в качестве основы для дискуссии безальтернативно заявлена совершенно пустая и никчемная, тупиковая формула мира Зеленского». Он сослался позицию Китая, Мексики, Бразилии и других стран, заявляющих о необходимости новой основы для урегулирования, приемлемой для обеих сторон конфликта.

«Очередным подтверждением независимой политики государств и народов глобального Юга является их позиция в отношении запланированной на эти выходные так называемой мирной конференции по Украине», — отметил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

По его словам, исход такого «мирного саммита» очевиден — в отсутствие России он станет «очередным коллективным фотографированием без конкретных результатов».

Мир или война

Эксперты говорят, что Киев может надеяться на единственный позитивный для него итог саммита — признание легитимности Зеленского, у которого 20 мая истек срок президентских полномочий.

Крайне маловероятно, что эта встреча приведет к эскалации конфликта, вовлечению в него Запада, новой частичной мобилизации в России и так далее. Ситуацию на линии фронта саммит никак не изменит. Но не приблизит он и мирное решение.

«Конференция в Швейцарии не принесет украинцам ни мир, ни даже прекращение огня, так как шанс на приемлемый мир утрачен уже дважды срывом Стамбула-1 и Стамбула-2», — считает профессор Колумбийского университета Джефри Сакс, напоминая про переговоры Москвы и Киева в Турции.

Он назвал саммит «смехотворным». «Как Швейцария, такое серьезное государство, пошло на такую глупость? Это не мирная конференция, это какая-то шутка. Мирная конференция — это если бы Байден и Путин пообщались друг с другом», — резюмировал Сакс.