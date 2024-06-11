Генштаб ВСУ заявил о проблемах на трех направлениях

Наиболее напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась трех направлениях в ДНР, заявил Генеральный штаб ВСУ.

«Самая горячая обстановка остается на покровском направлении», — говорится оперативной сводке, опубликованной в телеграм-канале Генштаба.

В то же время на кураховском направлении, где ситуация также напряженная, ВСУ пытаются принять меры, чтобы не допустить продвижения российской армии в глубину территории.

В Генштабе ВСУ уточнили, что на харьковском направлении ВСУ продолжают принимать меры по усилению оборонных позиций и рубежей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска взяли под контроль село Рыжевку, расположенное в Сумской области Украины.