Отказ от курения нормализует работу желудочно-кишечного тракта, что стимулирует аппетит, рассказала врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко.

«Потребление никотина через сигареты влияет угнетающе на работу желудочно-кишечного тракта, подавляет выброс соляной кислоты в желудке и снижает чувствительность рецепторов на эпизоды голода», — объяснила РИА Новости Лазуренко.

По ее словам, голод у курящих людей «не такой яркий, не такой эмоционально окрашенный». «И когда человек испытывает голод, выкуренная сигарета притупляет эту потребность», — отметила врач.

В процессе отказа от курения торможение функциональности организма снимается, и он начинает требовать компенсации. Усиливается голод и неприятные ощущения из-за зависимости от никотина.

«Поэтому происходит переключение на еду, она становится способом отвлечься, заменой сигарет. Бросающие курить могут набрать от трех до восьми килограмм и более, если не будут контролировать свое состояние», — заключила врач.