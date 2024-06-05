Раскрыт секрет появления длинных шей у жирафов

Появление длинных шей у жирафов связано со стремлением самок доставать до лучших листьев на деревьях во время беременности, такую версию выдвинули биологи Университета штата Пенсильвания.

Ранее считалось, что удлинение шей у жирафов в процессе эволюции было следствием конкуренции среди самцов. Согласно этой теории, в результате спарринга между самцами произошел отбор особей с более длинными шеями.

В рамках нового исследования были проанализированы показатели сотен диких и содержащихся в неволе масайских жирафов. У них измерили точные пропорции тела, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Mammalian Biology.

Оказалось, что у самок жирафов шеи пропорционально длиннее, чем у самцов. По всей видимости, причиной этому были высокие потребности самок в питании во время беременности и кормления детенышей.

Из-за необходимости получать больше питательных веществ самкам нужна была длинная шея, чтобы проникать глубоко в деревья и объедать лучшие листья. В результате эволюции произошел отбор животных с самыми длинными шеями.