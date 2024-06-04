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Выпуск автомобилей Lada начнется в Египте

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобили Lada начнут выпускать на заводе в городе Тарбул в 2025 году, сообщил министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир.

На предприятии планируется выпускать от 50 тысяч до 70 тысяч автомобилей Lada в год, цитирует РИА Новости Самира.

Как отметил министр, соглашение о промышленной сборке между АвтоВАЗом и египетской компанией GV Investments уже достигнуто.

Прежде автомобили Lada уже выпускались в Египте. В 2002 году был запущен завод Al-Amal, на котором собирались ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, ВАЗ-2110 и несколько моделей Lada.

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