Выпуск автомобилей Lada начнется в Египте

Автомобили Lada начнут выпускать на заводе в городе Тарбул в 2025 году, сообщил министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир.

На предприятии планируется выпускать от 50 тысяч до 70 тысяч автомобилей Lada в год, цитирует РИА Новости Самира.

Как отметил министр, соглашение о промышленной сборке между АвтоВАЗом и египетской компанией GV Investments уже достигнуто.

Прежде автомобили Lada уже выпускались в Египте. В 2002 году был запущен завод Al-Amal, на котором собирались ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, ВАЗ-2110 и несколько моделей Lada.