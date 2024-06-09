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Танков у Британии в войне с Россией хватит на пару недель боев

Источник:
The Daily Telegraph
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Танк Challenger 2 британской армии
Танк Challenger 2 британской армии
Фото: Sgt Teresa Pickin / OGL v1.0

Великобритания планирует оставить в своем танковом парке только 148 новых танков Challenger 3, Россия их сможет уничтожить за пару недель боев, заявил подполковник британской армии в отставке Стюарт Кроуфорд.

Столь скромное количество танков у британской армии не позволяет считать Великобританию «военной державой высшего порядка», приводит The Daily Telegraph завление Кроуфорда.

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Он назвал новые танки Challenger 3 «достойными машинами», но их будет слишком мало. «Мы планируем закупить только 148 этих танков, что постыдно мало, если вспомнить, что в разгар холодной войны в составе Королевского бронетанкового корпуса было около 900 основных боевых танков», — заявил подполковник.

По его словам, «возмутительно» маленький танковый парк британской армии в случае войны с Россией продержится в лучшем случае пару недель, учитывая количество танков в российской армии.

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Топ комментариев

physx

Он либо больной, либо головой ударился.

Asd10

А ты почему не отказался от Российской пенсии? Покажи пример. 😏

nicollaich

Зеленцкий вон тоже сколотил себе состояние, делая вид, что он президент укряины.

nicollaich

Байден в америке ещё что-то решает?