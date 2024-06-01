Участникам СВО предложили оплачивать больничный

Участники СВО будут получать пособие по временной нетрудоспособности в случаях заболевания или травмы, наступивших после окончания военной службы, до своего возвращения к работе. Соответствующий законопроект разработал Минтруд.

Изменения планируется внести в закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». По действующим нормам после возвращения с военной службы у участника СВО есть три месяца на то, чтобы вернуться на работу.

На этот период действие трудового или служебного контракта приостанавливается, но не прекращается. Но если в это время человек заболеет, то пособие по временной нетрудоспособности ему не назначают, поскольку оно выплачивается только работающим.

Минтруд разработал законопроект, который предусматривает выплату больничных после окончания военной службы, но до возвращения к работе. Деньги на это выделят из бюджета Социального фонда России.

Одновременно ведомство предлагает продлевать срок приостановки служебного контракта на период временной нетрудоспособности. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в настоящее время продолжается его общественное обсуждение.