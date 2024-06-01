НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Участникам СВО предложили оплачивать больничный

Источник:
«Парламентская газета»
221 0

Участники СВО будут получать пособие по временной нетрудоспособности в случаях заболевания или травмы, наступивших после окончания военной службы, до своего возвращения к работе. Соответствующий законопроект разработал Минтруд.

Изменения планируется внести в закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». По действующим нормам после возвращения с военной службы у участника СВО есть три месяца на то, чтобы вернуться на работу.

На этот период действие трудового или служебного контракта приостанавливается, но не прекращается. Но если в это время человек заболеет, то пособие по временной нетрудоспособности ему не назначают, поскольку оно выплачивается только работающим.

Минтруд разработал законопроект, который предусматривает выплату больничных после окончания военной службы, но до возвращения к работе. Деньги на это выделят из бюджета Социального фонда России.

Одновременно ведомство предлагает продлевать срок приостановки служебного контракта на период временной нетрудоспособности. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в настоящее время продолжается его общественное обсуждение.

Еще по теме
Ядерные бомбоубежища нового типа построят в России
Генштаб ВСУ назвал самый напряженный участок фронта
Путин нашел идеального командующего для ВСУ
НАТО отработает нанесение ядерных ударов по территории России
смотреть все
Оборона #Армия #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стало известно о возможной отставке главы Алтайского края
МИД предупредил о сокрушительном ответе России на нападение
Ядерные бомбоубежища нового типа построят в России
Главком ВСУ утвердил прием французских военных на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин сделал серьезное предупреждение Западу
Российская армия разбомбила энергетические объекты Украины
МВД посоветовало россиянам проверить загранпаспорта
Государство получит право использовать голоса умерших россиян
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
47
Почему оптоволоконный интернет лучше витой пары
34
Главком ВСУ утвердил прием французских военных на Украине
27
Белоусов назвал площадь потерянных Украиной за год территорий
24
Школьниц заставили снять трусы перед ЕГЭ
23
Орбан заявил о вступлении Европы в стадию подготовки к войне