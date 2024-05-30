Глава X5 Group объяснила высокие цены на куриные яйца

Повышение цен на куриные яйца в октябре 2023 года было связано с проблемами производителей, сообщила президент X5 Group (владеет сетями «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток») Екатерина Лобачева.

Одной из причин стала вспышка птичьего гриппа, из-за которой сократилось поголовье. Из-за падения рубля у производителей также увеличились издержки. На птицефабриках особенно ощущались нехватка и подорожание рабочей силы: «Петухи есть, а рук нет», сказала Лобачева в интервью РБК.

По ее словам, все это и привели к росту цен, при этом предложение сократилось больше, чем вырос спрос. «Цены, по которым мы закупали яйцо у поставщиков, выросли почти на 40%, а каждое четвертое заказанное для магазина яйцо просто не доезжало до конечной точки»,— отметила глава X5 Group.

По данным Росстата, в октябре 2023 года стоимость куриных яиц увеличилась в среднем по России на 23,9% по сравнению с тем же периодом 2022-го. К концу прошлого года стоимость яиц выросла на 40%.

В феврале 2024 ФАС сообщила, что цены на яйца снижаются, в том числе благодаря соглашениям с производителями и продавцами.