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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ФСБ заявила о росте активности спецслужб Украины у границ России

Источник:
РИА Новости
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Спецслужбы Украины развернули разведывательную активность у российских границ, заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность», — сказал Кулишов в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника.

По его словам, пограничники вместе с российской армией с начала спецоперации пресекли 29 попыток проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

Наиболее активно украинские ДРГ пытались проникнуть на территорию России во время кампании по выборам президента, все эти попытки были пресечены.

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