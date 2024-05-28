ФСБ заявила о росте активности спецслужб Украины у границ России

Спецслужбы Украины развернули разведывательную активность у российских границ, заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность», — сказал Кулишов в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника.

По его словам, пограничники вместе с российской армией с начала спецоперации пресекли 29 попыток проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

Наиболее активно украинские ДРГ пытались проникнуть на территорию России во время кампании по выборам президента, все эти попытки были пресечены.