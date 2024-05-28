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Фестиваль шашлыка «Битва грилей» пройдет на Обском море

Источник:
Sibnet.ru
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Фестиваль шашлыка «Битва грилей» в парке отдыха «Звезда»
Фото: © парк отдыха «Звезда»
Парк отдыха «Звезда» в четвертый раз примет фестиваль шашлыка «Битва грилей». В кулинарном состязании может принять участие любой желающий.

Командам предоставят 10 жарких мангалов. Выбирать лучший шашлык будут известный ведущий кулинарных шоу Сева Мокин, шеф-повар Станислав Ан, владелец шашлычных ресторанов Гарик Мкртчян.

Лучшие из лучших получат ценные призы от спонсоров и организаторов кулинарного поединка.

Зрителей ждут мастер-класс от члена жюри Гарика Мкртчяна по приготовлению пятиметрового люля-кебаба, дегустация конкурсных изделий, фотосессия и розыгрыш подарков от партнеров.

Как принять участие?

  • собрать команду (от 1 до 10 человек),
  • придумать название для команды,
  • зарегистрировать команду до 13.00 31 мая,
  • сделать заготовки для своего фирменного шашлыка (заранее замаринованное любое мясо или сосиски, грибы, овощи, рыба и т. д.),
  • подготовить все необходимое для приготовления оригинального блюда (специи, соус, решетки, шампура, казаны, котелки и т. д.),
  • группа поддержки приветствуется.

«Битва грилей» начнется 2 июня в 13.00 в парке отдыха «Звезда» на Обском море.

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Жизнь #Туризм #Новосибирск
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