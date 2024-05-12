НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игра «Военный словарь» стартует на Sibnet.ru

Источник:
Sibnet.ru
211 0
Военный словарь Ростелеком
Фото: © Sibnet.ru
Проверить эрудицию, блеснуть знанием военного дела или истории можно в новой игре на Sibnet.ru — «Военный словарь». А в случае победы получить призы от Ростелекома.

Каждый день с 13 по 26 мая в «Военном словаре» нужно разгадывать слова разной сложности. Игрокам предлагаются перемешанные буквы. Из них нужно собирать тактические термины, названия техники, фамилии политиков и военачальников — все связанное с военной темой и историей Великой Отечественной войны.

Время на «сборку» слов ограничено. За правильно разгаданные слова начисляются баллы. Они суммируются на игровом счете. Победителями станут те, кто наберет наибольшее количество баллов.

Как играть

Каждый день игрокам предлагаются три слова. Каждое, в зависимости от сложности, имеет цену в баллах. И на каждое есть время, за которое необходимо правильно расставить буквы.

Если при виде набора ничего не приходит в голову, можно изменить их порядок, кликнув по специальному значку.

Также можно пользоваться подсказкой, но за ответ с ее помощью будет начислено вдвое меньше баллов.

Призы

Главный приз — умная колонка с голосовым помощником Марусей. С ее помощью можно слушать музыку, искать информацию в интернете, управлять умным домом и онлайн-кинотеатром Wink.

Игроки, занявшие места со второго по десятое, получат лампу с блютус-колонкой и беспроводной зарядкой, портативную блютус-колонку, компьютерную мышь с ковриком, пауэрбанк с беспроводной зарядкой и TWS-наушники.

Среди участников, занявших места с 11 по 100, разыграют блютус-колонку, пауэрбанк, поясную сумку и бутылку для воды.

Перейти в игру
Игры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликовано фото четырех пакетов наград экс-зама Шойгу Иванова
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Американские ATACMS ударили по Луганску
Магнитная буря на Земле достигла пика
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.

mosquito__2010

У кастрюль из Томска интересная такая особенность - они сливаются. Сначала врут потом сливаются. Интересно...