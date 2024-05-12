Игра «Военный словарь» стартует на Sibnet.ru

Проверить эрудицию, блеснуть знанием военного дела или истории можно в новой игре на Sibnet.ru — «Военный словарь». А в случае победы получить призы от Ростелекома.

Каждый день с 13 по 26 мая в «Военном словаре» нужно разгадывать слова разной сложности. Игрокам предлагаются перемешанные буквы. Из них нужно собирать тактические термины, названия техники, фамилии политиков и военачальников — все связанное с военной темой и историей Великой Отечественной войны.

Время на «сборку» слов ограничено. За правильно разгаданные слова начисляются баллы. Они суммируются на игровом счете. Победителями станут те, кто наберет наибольшее количество баллов.

Как играть

Каждый день игрокам предлагаются три слова. Каждое, в зависимости от сложности, имеет цену в баллах. И на каждое есть время, за которое необходимо правильно расставить буквы.

Если при виде набора ничего не приходит в голову, можно изменить их порядок, кликнув по специальному значку.

Также можно пользоваться подсказкой, но за ответ с ее помощью будет начислено вдвое меньше баллов.

Призы

Главный приз — умная колонка с голосовым помощником Марусей. С ее помощью можно слушать музыку, искать информацию в интернете, управлять умным домом и онлайн-кинотеатром Wink.

Игроки, занявшие места со второго по десятое, получат лампу с блютус-колонкой и беспроводной зарядкой, портативную блютус-колонку, компьютерную мышь с ковриком, пауэрбанк с беспроводной зарядкой и TWS-наушники.

Среди участников, занявших места с 11 по 100, разыграют блютус-колонку, пауэрбанк, поясную сумку и бутылку для воды.