Кремль прокомментировал ужесточение выезда за границу

Режимы согласования выездов за границу во всех организациях разные, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, есть ведомства, где выезды сотрудников не разрешаются. В других же действует уведомительный порядок или порядок отдельных согласований. «От ведомства к ведомству разные режимы», — цитирует Пескова ТАСС.

Reuters ранее написал со ссылкой на девять источников, что в России ужесточили правила поездок чиновников за рубеж. По словам одного из собеседников агентства, ФСБ оказывает давление на сотрудников министерств, чтобы они вообще не покидали Россию.

При этом для посещения не рекомендуются даже дружественные страны. «Вы вообще никуда не сможете поехать на майские праздники, даже в Узбекистан или Беларусь, если у вас нет разрешения», — рассказал один из чиновников.

Источники агентства отметили, что правила выезда в разных органах власти разные. Например, сотрудникам Минфина разрешены заграничные поездки только по работе, а в Минэнерго разрешения на выезд должно выдавать руководство.

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии с учетом санкций и действующих договоров об экстрадиции могут проводить отпуск только в 14 странах. В их число входят страны бывшего СССР, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.