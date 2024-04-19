Финалиста 12-го сезона шоу «Голос» выберут в прямом эфире

Финал 12-го сезона шоу «Голос» стартует на Первом канале в пятницу, 19 апреля. Выпуск покажут в прямом эфире.

В «Голосе» осталось восемь участников, по двое в каждой команде. Сначала с помощью зрительского голосования выберут финалистов, а затем победителя.

На победу претендуют Бэка Шошиашвили и Анастасия Садковская (команда Антона Беляева), Богдан Шувалов и Евгений Курчин (команда Полины Гагариной), Алексей Сулима и Полина Чусовитина (команда Zivert), Георгий Русских и Дарья Звездина (команда Владимира Преснякова).

Финальный выпуск 12-го сезона «Голоса» покажут в прямом эфире Первого канала в пятницу в 21.45 по московскому времени.