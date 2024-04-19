НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Финалиста 12-го сезона шоу «Голос» выберут в прямом эфире

Источник:
Sibnet.ru
136 0
Фото: © телеграм-канал Zivert

Финал 12-го сезона шоу «Голос» стартует на Первом канале в пятницу, 19 апреля. Выпуск покажут в прямом эфире.

В «Голосе» осталось восемь участников, по двое в каждой команде. Сначала с помощью зрительского голосования выберут финалистов, а затем победителя.

На победу претендуют Бэка Шошиашвили и Анастасия Садковская (команда Антона Беляева), Богдан Шувалов и Евгений Курчин (команда Полины Гагариной), Алексей Сулима и Полина Чусовитина (команда Zivert), Георгий Русских и Дарья Звездина (команда Владимира Преснякова).

Финальный выпуск 12-го сезона «Голоса» покажут в прямом эфире Первого канала в пятницу в 21.45 по московскому времени.

Еще по теме
Павел Майков снимется в драмеди для СТС
Гориллу разоблачили в «Маске»
Кто вышел в полуфинал 12-го сезона шоу «Голос»
Сериал «Такси под прикрытием» продлили на второй сезон
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Гидрометцентр пообещал россиянам аномальное тепло
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
«Летающий Калашников» восхитил аналитика The National Interest
Зеленский заявил о готовности к переговорам
Обсуждение (0)
О самом главном
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Топ комментариев

mosquito__2010

Сами придумали себе сказки, сами в них поверили, сами пытаются эти сказки Миру втюхать и сами типа не...

Asd10

Украина пуп земли только в мрийках майданутых кастрюлеголовцев. Ну и некоторых здесь комментаторов,...

nicollaich

Украинские тараканы зашуршали за печкой.

Uynachalnica

Это о новых и старых миллиардерах наших?