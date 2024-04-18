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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский дрон привел солдата ВСУ сдаваться

Источник:
РИА Новости
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Пленный военнослужащий ВСУ Евгений Погребняк рассказал, что принял решение сдаться после того, как российский беспилотник скинул ему записку. Он уточнил, что вышел к российским позициям, следуя за дроном.

«Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал. Там было написано: "Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или в противном случае будешь убит". Так я вышел. Меня встретил дрон Российской Федерации. И я пошел за ним и сдался в плен», — сказал Погребняк.

Пленный отметил, что вместе с сослуживцами его отправили в лесополосу Урожайного в ДНР, где постоянно идут обстрелы. По его словам, все понимали, что задание представляет собой «верную смерть».

«Ко мне отнеслись хорошо. Дали попить, поесть, сигарет покурить. По-нормальному, по-человечески отнеслись. Спасибо, ребята!», — рассказал украинский солдат об условиях содержания в российском плену.

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