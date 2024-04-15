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Изобретен инновационный способ консервации сыра

Источник:
ТАСС
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Международная команда ученых разработала на площадке Южно-Уральского государственного университета инновационный способ консервации белого сыра, который не предусматривает применение антибиотиков.

Технология делает сыр устойчивым к грибковым и бактериальным заражениям без применения каких-либо препаратов. Такой продукт можно хранить в холодильнике до 45 суток без риска порчи, пишет ТАСС.

Современные сыры должны как можно дольше оставались безопасными для потребителей и сохраняли товарно-вкусовые качества. Производители обычно решают такую задачу добавлением консервантов или антибиотиков.

Ученые разработали четыре комбинации лактобактерий и их бактериоцинов. Полученные в ходе эксперимента сыры подвергались исследованиям с помощью электронного микроскопа, также проводился текстурный анализ по международным стандартам. В результате был получен образец сыра, который может храниться до 45 суток.

Отмечается, что новый способ консервации основан на оптимальном соотношении полезного штамма лактобактерии MG847589 и вырабатываемых им бактериоцинов, которые противодействуют золотистому стафилококку и другим опасным бактериям.

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