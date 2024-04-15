«Китаец» впервые вошел в топ самых популярных авто с пробегом в Сибири

Китайский автомобильный бренд впервые вошел в топ-5 самых продаваемых автомобилей с пробегом в Сибири в первом квартале этого года, это Chery, сообщили аналитики системы Pango Cars.

Доля Chery составила 8% от всех продаж, благодаря чему марка из Поднебесной заняла пятую позицию в топ-5. Кварталом ранее Chery на вторичном рынке покупали в два раза меньше — 4%.

В первом квартале текущего года топ-3 самых продаваемых марок на авторынке с пробегом в Сибири стали Hyundai, Kia и Nissan. Кварталом ранее тройку замыкала Toyota. Среди моделей самым высоким спросом пользуются Hyundai Solaris, Kia Rio и Kia Sportage.

«Появление китайских автомобилей с пробегом среди самых популярных связано с тем, что автомобили из Китая сегодня занимают прочную долю на рынке новых машин, следовательно, и парк авто с пробегом из Поднебесной постепенно пополняется. Количество покупаемых китайских автомобилей будет расти в совокупности и с другими брендами этой страны. В целом, в России доля китайских авто на вторичном рынке сегодня остается до сих пор минимальной и составляет 5%», — отметили аналитики Pango Cars.

В первом квартале в Сибири, как и кварталом ранее, самый высокий спрос был на автомобили с пробегом стоимостью от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Чаще всего жители Сибири предпочитали покупать автомобили с пробегом от 50 тысяч до 100 тысяч километров и от 100 тысяч до 150 тысяч километров (22%).