НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Прямые эфиры со зрительским голосованием стартуют в «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
218 0
Фото: © кадр из шоу «Голос»

Новый выпуск шоу «Голос» в пятницу, 12 апреля, покажут в прямом эфире первого канала, поскольку в нем будет зрительское голосование.

Четвертьфинал 12-го сезона шоу «Голос» покажут в пятницу, в 21.45 по московскому времени.

До четвертьфинала дошли 12 участников, по трое в каждой команде:

Команда Антона Беляева — Бэка Шошиашвили, Анастасия Садковская, Александр Новиков.

Команда Полины Гагариной — Алина Калашникова, Богдан Шувалов, Евгений Курчич.

Команда Zivert — Алексей Сулима, Полина Чусовитина, Анатолий Колмогоров.

Команда Владимира Преснякова — Ананстасия Мартынова, Георгий Русских, Дарья Звездина.

В четвертьфинале телезрители будут влиять на то, кто останется в проекте и попадет полуфинал «Голоса».

Еще по теме
Гагарина перешла на фолк стиль в музыке
Солист дуэта HammAli & Navai обиделся на шутку Баскова
Южнокорейская группа W24 перепела хит «Белая ночь» на русском
Лобода снова решила сменить язык в своих песнях
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Совершенно новый бензиновый двигатель разработали в России
Вероятный пособник террористов в «Крокусе» сбежал от ФСБ
Украинские военные потребовали обычное оружие
ВСУ применили химическое оружие
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин и Лукашенко обсудили мирные переговоры по Украине
Всемирный банк оценил восстановление Украины в $0,5 трлн
Путин поручил профинансировать ядерную энергетику в космосе
Раскрыт дизайн крупного кроссовера «Москвич 8»
Топ комментариев

Удавиков

как они политизированы и ненавидят Россию, псевдоспортивные организации полностью дискредитировали лозунг...

Sovik

Хороший подарок ко дню космонавтики!

mosquito__2010

"Америка с нами !" (С)Там до самого конца никто не понимал и отказывался верить в то что Украина это...

GammiPluh

Украинцы обалдею от того как страна опустеет через полгода-год... останутся на гражданке только нардепы,...