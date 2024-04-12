Прямые эфиры со зрительским голосованием стартуют в «Голосе»

Новый выпуск шоу «Голос» в пятницу, 12 апреля, покажут в прямом эфире первого канала, поскольку в нем будет зрительское голосование.

Четвертьфинал 12-го сезона шоу «Голос» покажут в пятницу, в 21.45 по московскому времени.

До четвертьфинала дошли 12 участников, по трое в каждой команде:

Команда Антона Беляева — Бэка Шошиашвили, Анастасия Садковская, Александр Новиков.

Команда Полины Гагариной — Алина Калашникова, Богдан Шувалов, Евгений Курчич.

Команда Zivert — Алексей Сулима, Полина Чусовитина, Анатолий Колмогоров.

Команда Владимира Преснякова — Ананстасия Мартынова, Георгий Русских, Дарья Звездина.

В четвертьфинале телезрители будут влиять на то, кто останется в проекте и попадет полуфинал «Голоса».