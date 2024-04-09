Мост рухнул в Вязьме на железнодорожные пути

Шесть из семи пролетов путепровода рухнули в Вязьме Смоленской области. Один человек погиб, пятеро пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили, уточнили в МЧС.

Из-за обрушения моста было приостановлено движение по железной дороге. Часть поездов пустили в обход.

По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, был поврежден газопровод, 8 тысяч домовладений остались без газа.

Губернатор сообщил, что последствия обрушения путепровода в Вязьме устраняют около 455 человек человек и 55 единиц техники, работы будут вестись круглосуточно.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность), сообщил прокурор Смоленской области Сергей Карапетян.