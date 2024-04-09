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Мост рухнул в Вязьме на железнодорожные пути

Источник:
Sibnet.ru
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Обрушение путепровода в Вязьме
Фото: © СК РФ

Шесть из семи пролетов путепровода рухнули в Вязьме Смоленской области. Один человек погиб, пятеро пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили, уточнили в МЧС.

Из-за обрушения моста было приостановлено движение по железной дороге. Часть поездов пустили в обход.

По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, был поврежден газопровод, 8 тысяч домовладений остались без газа.

Губернатор сообщил, что последствия обрушения путепровода в Вязьме устраняют около 455 человек человек и 55 единиц техники, работы будут вестись круглосуточно.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность), сообщил прокурор Смоленской области Сергей Карапетян.

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