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Сериал «Киберпапа» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Киберпапа»

Премьера сериала «Киберпапа» про 50-летнего мужчину, который становится участником команды по киберспорту, состоится 8 апреля в 20.00 на ТНТ.

В центре сюжета сериала «Киберпапа» профессиональный сварщик Игнат (Александр Робак), которого из-за нелепого случая увольняют с завода. Поскольку его жена Марина (Юлия Пересильд) теряет все семейные сбережения в финансовой пирамиде, работяге приходится искать альтернативные источники заработка. Пасынок Саня (Тимофей Кочнев) предлагает отчиму участвовать в турнире по киберспорту с призом в два миллиона рублей.

Игнат вступает в команду, но не только ради денег, а чтобы наладить отношения с пасынком. Он знакомится с жизнью подростков изнутри, помогает решать проблемы и становится для них не просто «мемным» дядькой, а настоящим наставником, другом и киберпапой.

Чтобы правдоподобно показать будни киберспортсменов, авторы сериала долгое время сидели на стримах, а Александр Робак и его молодые коллеги значительную часть съемок провели у компьютеров.

Однако в популярные Counter-Strike или Warface никто не играл. Авторы сериала самостоятельно разработали игру, которую зрители увидят в «Киберпапе».

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

nicollaich

Зеленский более не президент.Пусть свои хотелки жене предъявляет.

Asd10

С комментов кормишься,полукоммерческий?? Ну это нормально. Хоть и не большой, но всё же гешефт.

mosquito__2010

У тебя истерики с каждым днём всё обширнее и острее. Тебе может всё же записаться на сеанс к психологу...

mosquito__2010

"Тут видишь ли ещё какой аспект: моя скромность" - "хочу стать президентом на 1 срок" - да тыж сама скромность,...