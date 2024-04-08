Сериал «Киберпапа» стартует на ТНТ

Премьера сериала «Киберпапа» про 50-летнего мужчину, который становится участником команды по киберспорту, состоится 8 апреля в 20.00 на ТНТ.

В центре сюжета сериала «Киберпапа» профессиональный сварщик Игнат (Александр Робак), которого из-за нелепого случая увольняют с завода. Поскольку его жена Марина (Юлия Пересильд) теряет все семейные сбережения в финансовой пирамиде, работяге приходится искать альтернативные источники заработка. Пасынок Саня (Тимофей Кочнев) предлагает отчиму участвовать в турнире по киберспорту с призом в два миллиона рублей.

Игнат вступает в команду, но не только ради денег, а чтобы наладить отношения с пасынком. Он знакомится с жизнью подростков изнутри, помогает решать проблемы и становится для них не просто «мемным» дядькой, а настоящим наставником, другом и киберпапой.

Чтобы правдоподобно показать будни киберспортсменов, авторы сериала долгое время сидели на стримах, а Александр Робак и его молодые коллеги значительную часть съемок провели у компьютеров.

Однако в популярные Counter-Strike или Warface никто не играл. Авторы сериала самостоятельно разработали игру, которую зрители увидят в «Киберпапе».