СК выяснил причину нападения на губернатора Мурманской области

Следственный комитет России выяснил причину, по которой мужчина напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

«В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», — говорится в телеграм-канале Следкома.

Мужчина напал на Чибиса с ножом во время официального мероприятия в городе Апатиты Мурманской области. Он ранил губернатора в живот. При задержании сотрудник Росгвардии ранил нападавшего из пистолета.

Подозреваемому оказана медицинская помощь. В ходе следствия установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 115 УК РФ за причинение легкого вреда здоровью.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, в том числе изучаются круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей задержанного.

Состояние раненного губернатора удовлетворительное. Его прооперировали, он уже пришел в себя и опубликовал видео из больничной палаты.