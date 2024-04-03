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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Скрытые радиомаяки нашли в украинских дронах

Источник:
«Лента.ру»
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Скрытые радиомаяки-ловушки нашли в украинских беспилотниках. С их помощью ВСУ определяют места дислокации российских солдат для последующего удара по ним.

Автономные маяки выглядят как коробка с антенной, намертво прикрепленная к БПЛА. Радиомаяк работает в энергосберегающем режиме, принимает GPS-сигнал и отправляет мощные пакеты данных по LoRaWan — протокол WAN с низким энергопотреблением.

Также радиомаяк оснащен ложной кнопкой выключения, однако она способна отключать лишь звуковые оповещения, а сигнал при этом продолжает отправляться, рассказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Изначально такие радиомаяки использовались ВСУ для того, чтобы находить упавшие дроны. Но затем военные начали использовать их для обнаружения мест дислокации российских военнослужащих.

Российские бойцы нередко подбирают упавшие или сбитые трофейные дроны и уносят в свой опорный пункт. После этого ВСУ наводят по сигналу маяка артиллерию или ракеты. Кузякин призвал уничтожать такие маяки или использовать их для введения противника в заблуждение.

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Топ комментариев

vad7958

Старо придание да верится с трудом...

Александр Петров 238315

Да нет же, 30 тысяч, за всё время, как нелегитимный сказал, а может уже и 15!

GammiPluh

он же еврей, ему плевать на украинские законы и сами по себе украинцы для него расходник

Asd10

Пока гром не грянет мужик не перекрестится.