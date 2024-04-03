Скрытые радиомаяки нашли в украинских дронах

Скрытые радиомаяки-ловушки нашли в украинских беспилотниках. С их помощью ВСУ определяют места дислокации российских солдат для последующего удара по ним.

Автономные маяки выглядят как коробка с антенной, намертво прикрепленная к БПЛА. Радиомаяк работает в энергосберегающем режиме, принимает GPS-сигнал и отправляет мощные пакеты данных по LoRaWan — протокол WAN с низким энергопотреблением.

Также радиомаяк оснащен ложной кнопкой выключения, однако она способна отключать лишь звуковые оповещения, а сигнал при этом продолжает отправляться, рассказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Изначально такие радиомаяки использовались ВСУ для того, чтобы находить упавшие дроны. Но затем военные начали использовать их для обнаружения мест дислокации российских военнослужащих.

Российские бойцы нередко подбирают упавшие или сбитые трофейные дроны и уносят в свой опорный пункт. После этого ВСУ наводят по сигналу маяка артиллерию или ракеты. Кузякин призвал уничтожать такие маяки или использовать их для введения противника в заблуждение.