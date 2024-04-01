Путин поручил сократить домашние задания школьникам

Президент России Владимир Путин поручил сократить объем домашних заданий, а также убрать лишние контрольные в образовательных учреждениях, чтобы усовершенствовать школьные учебные программы.

Соответствующие поручения даны по итогам оглашения послания Федеральному собранию, они опубликованы на сайте Кремля. Соответствующий доклад должен быть представлен главе государства до 1 сентября 2024 года.

«Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам», — говорится в документе.

Так, предлагается сократить реальные временные затраты детей на выполнение домашних заданий и сократить число контрольных и исключить те, что не предусмотрены нормативными правовыми актами.

Помимо этого, нужно сделать так, чтобы содержание школьных программ соответствовало содержанию контрольных работ и материалов государственной итоговой аттестации.