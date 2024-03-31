Forbes оценил работу российской разведки и ударных средств

Россия резко улучшила работу своих разведывательно-ударных комплексов в зоне специальной военной операции, пишет военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Всего за месяц российские войска обнаружили и уничтожили систему залпового огня HIMARS, зенитно-ракетные комплексы Patriot и NASAMS, а также пару вертолет Ми-17, констатирует Экс. В каждом случае украинские системы располагались в десятках километров за линией фронта.

«Очевидно, что боевой тандем русских — разведывательные беспилотники, позволяющие засекающие цели глубоко за линией фронта, артиллерия, ракеты и авиация, которые поражает их до того, как они начали двигаться, — стремительно совершенствуется», — отмечает обозреватель.

По его словам, российские войска, проводя глубокую разведку и нанося стремительные и дальние удары, причиняют Вооруженным силам Украины (ВСУ) большой ущерб.

«Украинским командирам должно стать до боли очевидно, что любые их силы на расстоянии 80 километров от линии фронта могут стать мишенью — особенно на открытой местности в дневное время», — считает Экс.