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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Forbes оценил работу российской разведки и ударных средств

Источник:
Forbes
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Россия резко улучшила работу своих разведывательно-ударных комплексов в зоне специальной военной операции, пишет военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Всего за месяц российские войска обнаружили и уничтожили систему залпового огня HIMARS, зенитно-ракетные комплексы Patriot и NASAMS, а также пару вертолет Ми-17, констатирует Экс. В каждом случае украинские системы располагались в десятках километров за линией фронта.

«Очевидно, что боевой тандем русских — разведывательные беспилотники, позволяющие засекающие цели глубоко за линией фронта, артиллерия, ракеты и авиация, которые поражает их до того, как они начали двигаться, — стремительно совершенствуется», — отмечает обозреватель.

По его словам, российские войска, проводя глубокую разведку и нанося стремительные и дальние удары, причиняют Вооруженным силам Украины (ВСУ) большой ущерб.

«Украинским командирам должно стать до боли очевидно, что любые их силы на расстоянии 80 километров от линии фронта могут стать мишенью — особенно на открытой местности в дневное время», — считает Экс.
Тема: Военная операция на Украине
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