Суд отказался увеличивать наказание Кологривому

Новосибирский областной суд отклонил протест прокуратуры по делу о мелком хулиганстве в отношении Никиты Кологривого и потребовала ужесточить наказание.

Прокуратура требовала максимальное наказание Кологривому за мелкое хулиганство: вместо семи суток ареста — 15 суток.

«Новосибирский областной суд, заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, принял решение об оставлении протеста прокурора без удовлетворения, постановление Центрального районного суда г. Новосибирска в отношении Кологривого Н.С. признано законным и обоснованным», — говорится в решении суда.

Актера осудили за то, что 19 марта ночью он, находясь в одном из баров Новосибирска, выражал явное неуважение к обществу, сопровождающееся грубой нецензурной бранью в общественном месте, на замечания граждан не реагировал, чем нарушил общественный порядок.

Неуважение к обществу заключалось в попытке подраться с сотрудниками заведения. Также Кологривый приставал к девушке-хостес и укусил ее за ногу.