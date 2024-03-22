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Суд отказался увеличивать наказание Кологривому

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Новосибирский областной суд

Новосибирский областной суд отклонил протест прокуратуры по делу о мелком хулиганстве в отношении Никиты Кологривого и потребовала ужесточить наказание.

Прокуратура требовала максимальное наказание Кологривому за мелкое хулиганство: вместо семи суток ареста — 15 суток.

«Новосибирский областной суд, заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, принял решение об оставлении протеста прокурора без удовлетворения, постановление Центрального районного суда г. Новосибирска в отношении Кологривого Н.С. признано законным и обоснованным», — говорится в решении суда.

Актера осудили за то, что 19 марта ночью он, находясь в одном из баров Новосибирска, выражал явное неуважение к обществу, сопровождающееся грубой нецензурной бранью в общественном месте, на замечания граждан не реагировал, чем нарушил общественный порядок.

Неуважение к обществу заключалось в попытке подраться с сотрудниками заведения. Также Кологривый приставал к девушке-хостес и укусил ее за ногу.

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Культгид #Светская хроника #Происшествия #Новосибирск
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Топ комментариев

GammiPluh

А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...

physx

Наоборот, пусть подумают прежде чем действовать.

nicollaich

Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.

pepelmetal

Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"