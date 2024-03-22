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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Колонии закроют в Красноярском крае из-за ухода осужденных на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Несколько колоний собираются закрыть в Красноярском крае, поскольку уменьшилось число содержащихся заключенных, а это произошло на фоне СВО, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Марк Денисов.

«Отмечаю одну тревожную тенденцию: разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений в целях оптимизации, экономии», — цитирует «Коммерсантъ» Денисова.

По словам омбудсмена, будет закрыто несколько учреждений, самые известные — в Армейском и в Громадске.

В поселке Громадск Уярского района находится исправительная колония (ИК) №16, где содержатся мужчины, ранее уже отбывавшие наказание в виде лишения свободы. В селе Арейское Емельяновского района расположена мужская ИК-7 для впервые осужденных.

Уполномоченный по правам человека посчитал закрытие колоний нецелесообразным, так как «все вернется на круги своя, поскольку социальная структура общества не изменилась».

Сообщения о вербовке заключенных для участия в боевых действиях на Украине стали появляться в России еще с лета 2022 года. Этим занимался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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Оборона #Силовые структуры #Красноярск
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physx

Наоборот, пусть подумают прежде чем действовать.

GammiPluh

о еще один с уже названным заболеванием)))

mosquito__2010

Ну Данилов из когорты местных Данилонов и прочих Квадратиков) Не удивительно)

GammiPluh

Хорошо когда противник украинец, да еще к тому же у него бандера головного мозга