Колонии закроют в Красноярском крае из-за ухода осужденных на СВО

Несколько колоний собираются закрыть в Красноярском крае, поскольку уменьшилось число содержащихся заключенных, а это произошло на фоне СВО, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Марк Денисов.

«Отмечаю одну тревожную тенденцию: разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений в целях оптимизации, экономии», — цитирует «Коммерсантъ» Денисова.

По словам омбудсмена, будет закрыто несколько учреждений, самые известные — в Армейском и в Громадске.

В поселке Громадск Уярского района находится исправительная колония (ИК) №16, где содержатся мужчины, ранее уже отбывавшие наказание в виде лишения свободы. В селе Арейское Емельяновского района расположена мужская ИК-7 для впервые осужденных.

Уполномоченный по правам человека посчитал закрытие колоний нецелесообразным, так как «все вернется на круги своя, поскольку социальная структура общества не изменилась».

Сообщения о вербовке заключенных для участия в боевых действиях на Украине стали появляться в России еще с лета 2022 года. Этим занимался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.