Украинский конфликт расколол братские народы чехов и словаков — или, по крайней мере, их правительства, пишет обозреватель The Washington Post Ишан Тарур.

После окончания холодной войны и последующего разделения Чехословакии на две страны Чехия и Словакия сохраняли теплые отношения, даже когда их правительства придерживались разных политических взглядов. Но разногласия по поводу конфликта на Украине привели к «беспрецедентному разрыву», констатирует Тарур.

Премьер Словакии Роберт Фицо, «занимающий пророссийскую позицию» призывает к мирному решению конфликта. Он обвиняет главу чешского правительства Петра Фиалу в заинтересованности в затягивании кровопролития на Украине. Чехия активно поддерживает Вооруженные силы Украины и толкает к этому другие страны Евросоюза.

Пропасть между странами ними увеличилась после того, как Прага приостановила неформальные межправительственные консультации с Братиславой. Поводом послужила встреча словацкого министра иностранных дел с его российским коллегой.

Фицо уже не первый раз бросает вызов мнению западного истеблишмента по поддержке Киева. Он выражал сомнения, что США и их союзники действительно хотят добиться мира, и называл стратегию по ослаблению России с помощью Украины «неработающей», отмечает обозреватель The Washington Post.