НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Чехия и Словакия стали врагами из‑за Украины

Источник:
The Washington Post
364 0

Украинский конфликт расколол братские народы чехов и словаков — или, по крайней мере, их правительства, пишет обозреватель The Washington Post Ишан Тарур.

После окончания холодной войны и последующего разделения Чехословакии на две страны Чехия и Словакия сохраняли теплые отношения, даже когда их правительства придерживались разных политических взглядов. Но разногласия по поводу конфликта на Украине привели к «беспрецедентному разрыву», констатирует Тарур.

Премьер Словакии Роберт Фицо, «занимающий пророссийскую позицию» призывает к мирному решению конфликта. Он обвиняет главу чешского правительства Петра Фиалу в заинтересованности в затягивании кровопролития на Украине. Чехия активно поддерживает Вооруженные силы Украины и толкает к этому другие страны Евросоюза.

Пропасть между странами ними увеличилась после того, как Прага приостановила неформальные межправительственные консультации с Братиславой. Поводом послужила встреча словацкого министра иностранных дел с его российским коллегой.

Фицо уже не первый раз бросает вызов мнению западного истеблишмента по поддержке Киева. Он выражал сомнения, что США и их союзники действительно хотят добиться мира, и называл стратегию по ослаблению России с помощью Украины «неработающей», отмечает обозреватель The Washington Post.
Тема: Военная операция на Украине
Самый высокий небоскреб мира подсветили цветами российского флага
Украинские дроны атаковали НПЗ в Самарской области
ДнепроГЭС остановила работу после ракетного удара
Песков заявил, что Россия оказалась в состоянии войны
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать, кто брал в руки ваш смартфон
Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после драки
Shaman заявил, что оплатит похороны каждого погибшего в «Крокусе»
Обезоруживший голыми руками террориста герой дал интервью
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

ВЕРЕЩАГИН

Мужик без сомнений достоин Героя.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

c2h5oh76

совершенно нет, религиозные "взрываются", что бы к гуриям попасть побыстрее, а эти явно жить хотели,...

scorpion2777

Это вам не уйначальник-прапор из Барнапля, который пайки воровал и метит везде где попало, а потом бьёт...