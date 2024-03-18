Бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) бомбами М-62 на южнодонецком направлении, говорится в сообщении Минобороны России.

«Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении.

Удар по объекту нанесли бомбами ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые повышают точность боеприпасов, уточнили РИА Новости в военном ведомстве. Су-34 может нести четыре такие бомбы.