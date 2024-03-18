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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Су-34 забросали командный пункт ВСУ бомбами М‑62. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) бомбами М-62 на южнодонецком направлении, говорится в сообщении Минобороны России.

«Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении.

Удар по объекту нанесли бомбами ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые повышают точность боеприпасов, уточнили РИА Новости в военном ведомстве. Су-34 может нести четыре такие бомбы.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Видеоновости
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Топ комментариев

urbasik

Во время Пекинской олимпиады Саркози всячески подбадривал грузинских головорезов.

pepelmetal

А то чувствуется в этом заявлении наркомания)

c2h5oh76

не боюсь, пусть развлекаются, они же безобидные

GammiPluh

Так Россию там ни кто не представляет, как мы можем из-за олимпиады прекратить боевые действия если мы...