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Билан раскрыл главную интригу новой «Битвы экстрасенсов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @bilanofficial

Певец Дима Билан спровоцировал слухи о том, что стал «Мистером Х» в новом сезоне «Битвы экстрасенсов».

Билан опубликовал с соцсети фотографии в кресле, очень похожем на то, где сидит звездный гость в испытании на кастинге «Битвы экстрасенсов».

«Скоро. На одном из главных телеканалов страны. В новой для себя роли», — загадочно подписал фото артист.

В задании «Мистер Х» участники «Битвы экстрасенсов» с завязанными глазами должны угадать, кто перед ними сидит. Также многие экстрасенсы на этом испытании рассказывают малоизвестные факты из биографии мистера Икс.

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