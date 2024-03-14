Билан раскрыл главную интригу новой «Битвы экстрасенсов»

Певец Дима Билан спровоцировал слухи о том, что стал «Мистером Х» в новом сезоне «Битвы экстрасенсов».

Билан опубликовал с соцсети фотографии в кресле, очень похожем на то, где сидит звездный гость в испытании на кастинге «Битвы экстрасенсов».

«Скоро. На одном из главных телеканалов страны. В новой для себя роли», — загадочно подписал фото артист.

В задании «Мистер Х» участники «Битвы экстрасенсов» с завязанными глазами должны угадать, кто перед ними сидит. Также многие экстрасенсы на этом испытании рассказывают малоизвестные факты из биографии мистера Икс.